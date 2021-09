Inwieweit der Einsatz von Lüftungsanlagen zur Verbesserung der Raumluft an Schulen und Kitas möglich ist, das will die SPD-Stadtratsfraktion von der Bauverwaltung prüfen lassen. In ihrer Anfrage zur nächsten Sitzung des Bauausschusses wollen die Sozialdemokraten zudem wissen, ob und an welchen Standorten es sinnvoll ist, Schul- und Kitaräume mit Technik zur Luftreinigung auszustatten, um eine Corona- Infektionsgefahr durch Aerosole zu verringern. Dabei sei auch zu überlegen, an welchen Stellen bestehende raumlufttechnische Anlagen ertüchtigt werden können, und ob an bestimmten Standorten geeignete CO 2 Messgeräte sinnvoll eingesetzt werden können.

„Schulen und Kindertagesstätten sind nicht nur wesentliche Bestandteile unseres Bildungssystems, sie übernehmen auch eine wichtige soziale Funktion für Kinder. Es bleibt daher oberstes Ziel, das Risiko einer coronabedingten Schließung von Schulen und Kitas in Ludwigshafen zu verhindern“, erklärt die jugendpolitische Sprecherin der SPD-Stadtratsfraktion, Romina Dimov.