„Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die IHK-Tischrunde sich mit der Thematik der Drogen- und Alkoholprobleme in der Innenstadt auseinandersetzt.“ Dies teilt am Mittwoch der Fraktionsvorsitzende der SPD Ludwigshafen, David Guthier, im Nachgang zu einem Bericht der RHEINPFALZ mit. Eine Lösung der Probleme könne nur in einer gemeinsamen Kraftanstrengung vieler Akteure gelingen. „Politik, Verwaltung und Polizei haben in den zurückliegenden Jahren bereits einiges auf den Weg gebracht“, sagt Guthier und verweist unter anderem auf das zeitweise geltende Verbot von öffentlichem Alkoholkonsum rund um den Berliner Platz. „Zu prüfen ist, ob eine Ausweitung des Geltungsbereichs, beispielsweise auf die untere Ludwigstraße, rechtlich möglich ist.“

Eine langfristig tragfähige Lösung sei aus Sicht der SPD nur durch die Kombination von verstärkter (Sucht-) Prävention und einer Nutzung polizei- und ordnungsrechtlicher Instrumente möglich: „Wir regen an, zu diskutieren und zu prüfen, ob die Schaffung einer Hilfseinrichtung für Alkohol- und Drogenabhängige analog des Mannheimer Café Anker, das auch als `Trinkertreff` bezeichnet wird, in Ludwigshafen möglich ist“, teilt Guthier mit. „Dort wird dadurch der Konsum im öffentlichen Raum begrenzt und es bestehen darüber hinaus Unterstützungs- und Beratungsangebote für Betroffene.“