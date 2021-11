Das ehemalige Mitglied des Stadtrats (2009 bis 2019) Hans-Jürgen Bott wird am 24. November 70. Mit seinem Fleiß, seiner Verlässlichkeit und seinem Einsatz für sozialdemokratische Werte habe sich Bott große Achtung und Wertschätzung erworben, würdigt ihn SPD-Parteichef David Guthier. Bott ist in Ludwigshafen geboren und seit 1996 in der SPD. Von 2004 bis 2009 saß er im Ortsbeirat Maudach. Seine Arbeitsschwerpunkte lagen in den Bereichen Sport und Umwelt. Von 2014 bis 2019 war er sportpolitischer Sprecher der Stadtratsfraktion und Mitglied in mehreren Ausschüssen.

Träger der Silbernen Sportehrenadel

„Sein Fachwissen war sehr geschätzt“, sagt Guthier. Bott war unter anderem über zwei Jahrzehnte verantwortlicher Trainer des Schwimmvereins LSV 07 und von 1975 bis 1981 Landestrainer des Südwestdeutschen Verbands. Viele Jahre war er auch im Vorstand des Ludwigshafener Sportverbands tätig. Bott ist auch Mitinitiator des Maudacher Neujahrsfeuers für soziale Zwecke. Er ist Träger der Silbernen Sportehrenadel des Landessportbunds, verheiratet und hat einen Sohn.