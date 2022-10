Am Samstag, 29. Oktober, feiert der ehemalige Ludwigshafener Stadtrat und Landtagsabgeordnete Gerd Itzek (SPD) seinen 75. Geburtstag. Itzek ist im Stadtteil Mundenheim beheimatet und in Hütschenhausen in der Westpfalz geboren. Nach der Mittleren Reife begann er bei der Steuerverwaltung eine Laufbahn. Er trat 1969 in die SPD ein und engagierte sich von Beginn an aktiv in der Partei. Von 1992 bis 1996 war er vier Jahre Vorsitzender des Ludwigshafener SPD-Stadtverbandes. Dem Stadtrat gehörte er von 1979 bis 2004 an. Sein besonderes Augenmerk richtete er auf die wirtschaftlichen Belange der Stadt und deren Tochtergesellschaften. Für seine Verdienste für die Stadt Ludwigshafen wurde er mit dem Ehrenring ausgezeichnet.

In den rheinland-pfälzischen Landtag wurde Itzek erstmals 1983 gewählt. Dem Parlament gehörte er 23 Jahre an. Er war zeitweise Mitglied im Vorstand der SPD-Landtagsfraktion und von 1991 bis 2005 Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses des Parlaments. Am Ende seiner parlamentarischen Laufbahn wählte ihn der Landtag im April 2005 zu einem seiner Vizepräsidenten. Ein Jahr später beendete er seine landespolitische Karriere. In seinem SPD-Ortsverein Mundenheim ist Gerd Itzek auch nach Jahrzehnten in verschiedenen Ämtern immer noch aktiv tätig. „Er ist eine Persönlichkeit, die sich über Jahrzehnte mit viel Engagement für das Gemeinwohl und die sozialdemokratischen Werte eingesetzt hat und immer noch einsetzt“, betont der Ludwigshafener SPD-Chef David Guthier. Itzek ist verheiratet, hat zwei Kinder und vier Enkelkinder.