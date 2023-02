Wo soll die Stadt Ludwigshafen Geld einsparen? Die Verwaltung hat eine umfangreiche Liste mit Sparvorschlägen gemacht. Jetzt müssen die Stadtratsfraktionen entscheiden, wo der Rotstift angesetzt werden soll. Dabei werden auch die städtischen Zuschüsse für das Filmfestival und das Blies-Technofestival debattiert.

Schon bei der Vorberatung der Sparliste der Verwaltung am Montag wollte die SPD die beiden Zuschüsse hinterfragen. Die Linke stellte einen Antrag, dass der Geldfluss für die Veranstaltungen reduziert werden sollte. Doch weit kamen die Fraktionen mit diesem Vorstoß nicht.

Denn die Stadtverwaltung verwies darauf, dass die Fraktionen nur Einfluss auf die Genehmigung von Budgets hätten und die Fachbereiche dann frei in ihrer Entscheidung seien, wie das freigegebene Geld genutzt wird. Es sei für den Stadtrat nicht möglich, Einzelzuschüsse auf eine Sparliste zu setzen.

„Ich kann das nicht akzeptieren“, sagte SPD-Fraktionschef David Guthier. Wie könne der Stadtrat sonst Einfluss auf Zuschüsse nehmen? Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) wies daraufhin, dass dieses Vorgehen mit der Finanzaufsichtsbehörde ADD abgestimmt sei, die habe die Rechtsauffassung der Stadt bestätigt. Rückendeckung bekam er von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD): „Wir müssen uns auf die Rechtsprüfung der ADD verlassen.“

Widerstand angekündigt

„Wir haben eine andere Rechtsauffassung als die Stadtverwaltung – der Haushalt ist ja noch gar nicht beschlossen“, konterte Guthier, für den das letzte Wort in Sachen Zuschüsse für diese beiden Veranstaltungen noch nicht gesprochen ist. Das Filmfestival wird mit 120.000 Euro bezuschusst, für das eintägige Blies-Festival steuerte die Stadt im vergangenen Jahr 30.000 Euro bei. Auch Linke-Fraktionschef Liborio Ciccarello bekräftigte, dass in Zeiten massiver Einsparungen die Förderung der beiden Veranstaltungen nicht ausgenommen werden dürfe.

Die Fraktion „Bürger für Ludwigshafen“ kritisiert die „chaotische Vorgehensweise“ der OB in der Finanzpolitik. Fraktionsvorsitzender Hans-Joachim Spieß (parteilos) zeigte sich von den Vorberatungen enttäuscht. Die OB habe in der Sparliste völlig willkürlich einige Themen herausgepickt, die nur für eine geringe Entlastung sorgten. Es fehle eine priorisierte Liste. Auch die Planung des Kämmerers, in den kommenden zehn Jahren das Defizit jedes Jahr um zehn Prozent (drei Millionen Euro) zu verringern, „klingt für uns eher wie ein Sterben auf Raten statt nach einer vernünftigen Lösung“. Bund und Land müssten die Kommunen entlasten.