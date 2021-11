SPD und Grüne im Rat wünschen sich für Ludwigshafen ein flexibles und individuelles Personen-Shuttle-Angebot im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). In Mannheim gibt es ein solches bereits: mit den Fips-Fahrzeugen der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV). Die beiden Fraktionen stellen in der Sitzung des Bauausschusses am Montag einen Antrag für ein vergleichbares Angebot in Ludwigshafen. „Fips füllt Lücken im Netz, in den Ludwigshafener Außenstadtteilen, in Abend- und Randzeiten“, sagt Christian Schreider, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Ein weiterer Vorteil ist laut dem Grünen Fraktionsvorsitzenden Hans-Uwe Daumann, dass Fips per App gerufen werden kann und das Fahrzeug die Gäste in unmittelbarer Nähe aufnimmt. „Das neue Konzept ist ein attraktiver Grund, auf ÖPNV umzusteigen“, sagt Daumann. Das Konzept Fips stellt Elektrofahrzeuge als Ergänzung zu Bus- und Bahnlinien zur Verfügung, zum Beispiel für Fahrten von der Haltestelle bis fast vor die Haustür oder auf kürzeren Strecken innerhalb eines Bediengebiets.