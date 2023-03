SPD und CDU haben vor der entscheidenden Stadtratssitzung am 15. März zum Haushalt ein eigenes Sparpaket vorgelegt, das in zahlreichen Punkten von der Sparliste der Verwaltung abweicht. Genossen und Union wollen bei speziell den Einschnitten der Verwaltung in den Bereichen Soziales, Kultur sowie Kinder/Jugend nicht mitgehen. „Es geht um den Spagat, einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen, die Stadt dabei aber nicht kaputtzusparen“, sagte SPD-Fraktionschef David Guthier. Mehr dazu lesen Sie hier.