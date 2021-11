Die Ludwigshafener Genossen trauern um einen über Parteigrenzen hinweg geschätzten Sozialdemokraten und verdienten Politiker: Der ehemalige Stadtrat und Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt, Hans-Joachim Weinmann, ist am 8. November im Alter von 76 Jahren verstorben.

„Wir trauern um eine Persönlichkeit, die sich Jahrzehnte mit viel ehrenamtlichem Engagement und Leidenschaft fürs Gemeinwohl und sozialdemokratische Werte eingesetzt hat. Seine menschliche Qualität, sein Fleiß, seine Verlässlichkeit, seine Loyalität und seine Kompetenz waren anerkannt und geschätzt“, würdigt Parteichef David Guthier den Verstorbenen. Gerade Weinmanns Engagement für sozial Schwächere in der Gesellschaft verdiene besondere Wertschätzung.

Leiter des OB-Büros

Weinmann, gebürtiger Sachse mit Oppauer Wurzeln, trat 1967 in die SPD ein und setzte sich fortan für die Belange seiner Mitmenschen ein. Zunächst war er als Diplom-Verwaltungswirt Beamter bei der Stadt und stieg vom Sachbearbeiter für Bürgerfragen bis zum Leiter des Büros des damaligen OB Werner Ludwig auf. 1988 wechselte er zu den Pfalzwerken und war dort bis zu seinem Vorruhestand leitender Mitarbeiter und zuletzt Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft.

Sechs Jahre Nord-Ortsvorsteher

Von 1989 bis 2019 war Weinmann Mitglied des Stadtrats und wirkte von 1989 bis 1995 sechs Jahre als Ortsvorsteher in Nord. Von 1997 bis 2001 war er Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion und Spitzenkandidat bei der Kommunalwahl 1999. Ab Juli 2014 war er Behindertenbeauftragter der Stadt. Eine Aufgabe, die er mit viel Herzblut erfüllte. Als nimmermüder Ansprechpartner – für ratsuchende Bürger als auch für die davon tangierten Bereiche in der Verwaltung.

Mit dem Ehrenring ausgezeichnet

Neben seinem hohen Einsatz im Sozialbereich arbeitete er im Partnerschafts,- Stadtentwicklungs- und Stadtrechtsausschuss mit, war langjähriges Mitglied im Aufsichtsrat der Technischen Werke und engagierte sich in Vereinen und Verbänden. Für seine Verdienste wurde er mit dem Ehrenring Stadt ausgezeichnet. „Wir sind Hans-Joachim Weinmann für seine vielseitige Tätigkeit in Partei und Fraktion zu Dank verpflichtet, was wir nicht vergessen werden. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie“, sagt Guthier.