Die SPD trauert um ihr langjähriges Mitglied und ihre ehemalige Stadträtin Herta Denner. Am 31. Januar ist sie im Alter von 86 Jahren verstorben. Denner war seit 1976 in der Partei und habe sich stets mit viel ehrenamtlichen Einsatz für die Gemeinschaft sowie sozialdemokratische Werte eingesetzt, würdigen führende Genossen der Stadt das Engagement Denners. Ihr Wirken für die Bürgerschaft sei über Parteigrenzen hinweg geschätzt gewesen.

Verlässlich, sachlich vorbildlich

Denner gehörte von 1994 bis 1999 und noch einmal von Februar bis Mai 2004 dem Stadtrat an. Ihre Arbeitsfelder waren der Kultur-, Rechnungsprüfungs-, Schulträger- und Umlegungsausschuss. Hier habe sie die Fraktion stets in ihrer verlässlichen und sachlichen Art vorbildlich vertreten. Darüber hinaus war Denner von 2000 bis 2006 Vorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 Plus im damaligen Unterbezirk Ludwigshafen-Frankenthal. In dieser Funktion habe sie die Anliegen und Interessen der Senioren immer auf die Tagesordnung gesetzt und mit großem Engagement vertreten.

In ihrem Ortsverein Gartenstadt, wo sie viele Jahre auch als stellvertretende Vorsitzende fungierte, habe man ihren Rat sowie ihre kommunalpolitische Erfahrung geschätzt. Daneben wirkte Denner auch ehrenamtlich in vielen Vereinen und Verbänden aktiv mit, etwa im Deutschen Hausfrauenbund, der Siedlergemeinschaft Niederfeld, der Sozialgemeinschaft Gartenstadt, im Förderverein Strandbad Blies sowie im Vorstand des Stadtverbands der Kleingärtner. „Wir danken Herta Denner für ihren langjährigen Einsatz in Partei und Fraktion, den wir nicht vergessen werden. Unser Mitgefühl gilt ihrem Sohn und ihrer Familie“, sagt Parteichef David Guthier.