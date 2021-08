Die Zukunft des SPD-Quartierbüros in der Gartenstadt ist weiter ungewiss. Doch nach Angaben von Ortsvorsteher Andreas Rennig (SPD) könnte sich eine Lösung abzeichnen. Derzeit werde ein Konzept entwickelt, wie der Stadtteiltreff erhalten werden kann.

„Wir versuchen alles, um das Quartierbüro fortzuführen“, sagt Rennig, der auch SPD-Ortsvereinsvorsitzender in der Gartenstadt ist. Wie berichtet, wird die Einrichtung vom SPD-Landesverband betrieben und finanziert, was jährlich eine sechsstellige Summe kostet. Nachdem nun Fördermittel auslaufen, ist die weitere Finanzierung offen. Beim Landesverband in Mainz verweist man auf die laufenden Gespräche und möchte keine weiteren Angaben machen.

„Es geht bei den Gesprächen nicht nur ums Geld, sondern auch darum, wie man das Büro noch mehr nutzen könnte“, sagt Rennig. Vorstellbar sei, dass die Räumlichkeiten in der Ernst-Reuter-Siedlung auch von Vereinen oder für Vorträge genutzt werden. „Es gibt verschiedene Ideen, wir müssen jetzt schauen, wie man das unter einen Hut bekommt. Ich bin aber frohen Mutes, dass wir das hinbekommen können“, sagt der Ortsvorsteher. Durch den Protest der Anwohner, die mittlerweile mehr als 300 Unterschriften gegen eine Schließung gesammelt haben, und die öffentliche Aufmerksamkeit für die Problematik sei Bewegung in die Sache gekommen. Bis zu einer Lösung könne es aber noch einige Wochen dauern.

Das SPD-Quartierbüro war Anfang 2018 eröffnet worden, um auf einen Rechtsruck bei Wahlen in der Ernst-Reuter-Siedlung zu reagieren. Das Parteibüro hat sich mittlerweile zu einer Anlaufstelle für die Bewohner entwickelt, die dort Lebenshilfe bekommen. Die Einrichtung ist zu einem Stadtteiltreff geworden.