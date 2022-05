Günther Ramsauer, 73, aus Maudach, ist zum Ehrenvorsitzenden der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus in Rheinland-Pfalz gewählt worden – vom Landesvorstand bei dessen Klausurtagung am 4./5. Mai in Hertlingshausen. Der frühere Schulleiter, Kulturdezernent der Stadt Ludwigshafen, ehemalige Landtagsabgeordnete sowie langjährige Fraktionschef im Bezirkstag der Pfalz leitete die Senioren-AG der Landes-SPD von 2015 bis zum Herbst 2021. Ende des Jahres hat er sich aus allen politischen Ämtern zurückgezogen. „Mit 73 sollte man sich für den Ruhestand nicht mehr zu jung fühlen. Wenn die politische Arbeit durch die bisherigen Mitstreiter in dieser Weise gewürdigt wird, hat man wohl nicht viel falsch gemacht“, sagte Ramsauer. Sein Nachfolger bei der AG 60plus ist Fredi Winter aus Neuwied.