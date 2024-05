Als „rein populistische Wahlkampfmasche“ bewertet Thomas Engeroff, Vorsitzender der SPD-Ortsbeiratsfraktion in Rheingönheim, den Vorstoß der CDU zur Nutzung der Grünfläche hinter dem „Netto“-Supermarkt als Kerweplatz. „Wir haben das Thema bereits mehrfach im Ortsbeirat angesprochen, da auch uns die zugewucherte Fläche ein Dorn im Auge ist. Dass die CDU jetzt sowohl einen Kerweplatz als auch einen Tiny Forest darauf errichten will, ist lachhaft.“ Der Vorstoß erscheine konzeptlos und sei ohne einen Finanzierungsvorschlag für auch nur eine der Maßnahmen wohl mehr als fraglich, sagt Julia May, Ortsbeiratsmitglied und Fraktionsvizechefin im Stadtrat. Uns schwebt hier eine Rodung vor, was die Rattenpopulation eindämmen würde und die Kosten der Grünpflege nicht über Gebühr belastet. Zudem können wir uns gemeinsam mit dem Grünen Kreis und anderen privaten Initiativen eine Bepflanzung mit Obstbäumen, die Installation eines neuen Spielgeländes auch für die Nutzung durch die Kindergärten im Ort oder ähnliches vorstellen. Jedenfalls lehnen wir eine Nutzung als Kerweplatz und entsprechende Versiegelung ab. Stattdessen setzen wir uns weiterhin für eine bessere Erschließung des Luitpoldhains ein, der sich als Treffpunkt und Veranstaltungsort etabliert hat“, so Engeroff. „Jedenfalls muss die Fläche auch weiterhin als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen bleiben, da hier ein Schulstandort für einen Neubau langfristig vorgesehen ist. An diesem Plan halten wir auch fest“, ergänzt Vorsitzender und Ortsvorsteherkandidat Rainer Geiger.