„Das Neun-Euro-Ticket ist eine erhebliche Entlastung für die Menschen und eine große Chance für den ÖPNV.“ Das betont der SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider und widerspricht damit der CDU-Kritik. „Der richtige Impuls für die Einführung war und ist, angesichts gestiegener Energiepreise an anderer Stelle beim Pendeln zu entlasten – und neben Autofahrern auch ÖPNV-Nutzer zu berücksichtigen“, so Schreider, der Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestags und verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion ist: „Gerade für kleine Einkommen wird diese Erleichterung besonders spürbar sein. Das gilt gerade auch für Rentner, die ansonsten leider beim Entlastungspaket nicht im von mir gewünschten Maß berücksichtigt wurden.“

„CDU-Kritik nicht nachvollziehbar“

Kritik am geplanten Geltungszeitraum im Sommer, wie gerade von CDU-Stadtratsfraktionschef Peter Uebel geäußert, sei nicht nachvollziehbar: „Die zahlreichen Jahreskarteninhaber müssten ihr eigentliches Abo ja auch während des Urlaubs durchgängig bezahlen – jetzt aber eben viel weniger. Im Übrigen kann keiner den ganzen Sommer in Urlaub fahren, das ist ein seltsames Weltbild der CDU“, so Schreider, der sich auch mehr Zutrauen der CDU in die Einrichtungen des ÖPNV wünscht: Für die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV), den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und den gesamten ÖPNV in Deutschland sei das Ticket eine „Riesenchance, neue Kunden zu interessieren und dauerhaft zu binden“, so Schreider: „Dazu und insbesondere auch für die Klimawende braucht es perspektivisch aber auch bessere ÖPNV-Angebote und dafür mehr Haushaltsmittel – Dinge, bei denen in den vergangenen Jahrzehnten vor allem die Union und ihre Verkehrsminister auf der Bremse standen“.