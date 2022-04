Der SPD-Ortsverein Maudach hat in seiner jüngsten Jahreshauptversammlung Andreas Westermann (63) einstimmig in seinem Amt als Ortsvereinsvorsitzender bestätigt. Er arbeitet beim Bereich Recht der Stadtverwaltung und ist ehrenamtlich als Schiedsmann der Stadt tätig.

Auch Stellvertreter wiedergewählt

In seinem Rechenschaftsbericht verwies Westermann auf die Aktivitäten des 70 Mitglieder zählenden Ortsvereins. Er ist Herausgeber der Stadtteilzeitung „Schloss-Presse-Dienst“, die drei- bis viermal pro Jahr an alle Maudacher Haushalte verteilt wird. Unter der Leitung von Walter Benz wird darin über kommunal-, landes- und bundespolitische Themen berichtet. Der Ortsverein will sich nun auf die Vorbereitung der Kommunalwahl 2024 konzentrieren. Bei den weiteren Vorstandswahlen wurden die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Bahr (52) und Christian Saal (55) ebenfalls einstimmig wiedergewählt.