„Ich freue mich, dass es zu einer Lösung hinsichtlich der Platzprobleme in der Adolf-Diesterweg-Realschule plus in Oggersheim kommt.“ So reagiert der Ludwigshafener Landtagsabgeordnete Gregory Scholz (Oppau) auf den RHEINPFALZ-Bericht „Realschulen plus gehen die Plätze aus“ vom 3. Mai.

„Nachdem ich ein Gespräch mit der Schulleitung und in der Folge ein Gespräch mit CDU-Schuldezernentin Cornelia Reifenberg hatte, konnte Mitte April eine Gesprächsrunde stattfinden, bei der die Stadt nun doch von ihrem ,Nein’ zu einer Containerlösung abgesehen hat. Ebenso wurde vonseiten der Stadt verkündet, dass eine Erweiterung der Adolf-Diesterweg-Realschule in der Prioritätenliste weiter nach vorne gerutscht sei. Beide Ergebnisse freuen mich natürlich sehr, zumal so jetzt drei statt nur zwei Klassen aufgenommen werden können“, betont Scholz.

„Gleichzeitig möchte ich aber anmerken, dass ein Container nur eine Übergangslösung sein kann und nicht zur Dauerlösung werden darf. Zudem finde ich es befremdlich, wenn erst öffentlicher Druck auf die Stadt und das Dezernat 3 erzeugt werden muss, um Lösungen, die vorher abgelehnt wurden, dann doch zu ermöglichen.“

Die anderen Realschulen plus hätten ebenfalls Raumprobleme, die Integrierten Gesamtschulen müssten massiv Schüler ablehnen. „Auch hier braucht es Flexibilität, Kreativität und Weitsicht, um Lösungen im Sinne der Kinder und Eltern zu finden. Kinder müssen auch in Zeiten von klammen Kassen oberste Priorität haben“, fordert der Vorsitzende der SPD-Unterbezirks Vorderpfalz.