Die SPD-Stadtratsfraktion begrüßt die gemeinsamen Kontrollen von Problemimmobilien durch die Bereiche Öffentliche Ordnung, Bekämpfung Schwarzarbeit und die Polizei in den vergangenen Tagen. Dass in Oppau und Edigheim vier nicht angemeldete Pensionen entdeckt wurden, „bekräftigt uns in der Überzeugung, dass wir auch weiterhin eine konsequente Überprüfung benötigen,“ sagt Frank Meier. Als Ortsvorsteher der nördlichen Stadtteile haben ihn in den vergangenen Monaten vermehrt Beschwerden zu diesem Thema erreicht. „Wir hoffen deshalb, dass die zwei zusätzlichen Stellen zur Bearbeitung der Problemlage zeitnah mit der Haushaltsgenehmigung ausgeschrieben werden und damit das Thema auch personell noch stärker angegangen werden kann“, sagt Meier. Die sogenannten Monteursunterkünfte sind schon seit einiger Zeit vor allem in Oppau Thema und hatten vor Ort zu Bürgerprotesten geführt.