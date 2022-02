Die SPD-Stadtratsfraktion lehnt Kürzungen im städtischen Kulturbereich ab. Die Aufsichtsbehörde ADD hatte den vom Stadtrat im Dezember beschlossenen Haushalt für das Jahr 2022 nicht genehmigt. Nun müssen Einsparvorschläge her. „Kürzungen im seit vielen Jahren unterfinanzierten Kulturbereich wären im drastischen Wortsinn verheerend“, sagt Eleonore Hefner, kulturpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Sie ergänzt: „Für viele der kleineren Projekte, die in ihrer Buntheit und Vielfalt in ganz besonderem Maße zur Lebendigkeit der Stadtgesellschaft beitragen, bedeuten Kürzungen das Aus. Gleichzeitig wäre die Einsparung so gering, dass eine Haushaltskonsolidierung damit nicht vorankommt.“ Der Fraktionsvorsitzende David Guthier sagt: „Zur Lebensqualität in unserer Stadt gehören all die Angebote im Sport- und Kulturbereich, die zum großen Teil auf ehrenamtlicher, freiwilliger Arbeit basieren.“ Diese seien auf Förderung angewiesen. Eine Veranstaltung wie das Blies-Festival sei für die SPD jedoch fragwürdig, solange Kürzungen an anderen Stellen im Raum stehen. „In derart schwierigen Zeiten sollte ein solches Projekt nicht neu aufgebaut werden, wenn gleichzeitig beliebte Projekte wie zum Beispiel der Inselsommer nicht angemessen gefördert werden können“, sagt Guthier.