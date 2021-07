Welche Planungen die Hochschule für ihre neuen Standorte hat, will die SPD wissen und hat eine Anfrage zur nächsten Stadtratssitzung am 12. Juli gestellt. In einem Interview mit der RHEINPFALZ habe Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) einen neuen Sachverhalt dargestellt, und jetzt will die SPD von ihm wissen, was es damit auf sich hat, teilt SPD-Fraktionsvorsitzender David Guthier per Presseerklärung mit.

Bereits im Jahr 2018 sei sehr ausführlich über Möglichkeiten diskutiert worden, die Hochschule stärker in die Ludwigshafener Innenstadt zu holen. Damals war insbesondere die Walzmühle als Option im Gespräch, was sich laut Guthier aber aufgrund der weit fortgeschrittenen Pläne und des begonnenen Baus am heutigen Campus zerschlagen habe. Guthier: „Grundsätzlich würden wir es begrüßen, wenn es neue Chancen gäbe, zumindest Teile der Hochschule in die Innenstadt zu holen.“