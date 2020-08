Der Hauptbahnhof in Ludwigshafen brauche „eine kraftvolle Belebung statt eines kleinmütigen Rückbaus“, heißt es aus der SPD-Stadtratsfraktion. „Es ist schade, dass ausgerechnet die Grünen wegen verirrter Vandalen die radikale Verkleinerung eines Bahnhofs fordern“, sagt der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion, Christian Schreider. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sei seit ihrem Amtsantritt mit den Verantwortlichen der Deutschen Bahn im Gespräch. Der Hauptbahnhof müsse saniert und aufgewertet werden. Außerdem sollte die Station in die Gestaltung des neuen Stadtteils City West einbezogen werden. Schreider erinnert daran, dass der Stadtrat im Dezember 2019 einstimmig beschlossen habe, den Hauptbahnhof „in sämtlichen seiner Nutzungsfunktionen möglichst zeitnah zu verbessern“. „Die Axt an den Hauptbahnhof anzulegen, wäre dagegen fatal und kontraproduktiv“, heißt es von der SPD.