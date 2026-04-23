Die geplante Kindertagesstätte am Alwin-Mittasch-Platz beschäftigt die Ludwigshafener Politik weiter. Nun stellt die SPD-Stadtratsfraktion Forderungen.

Die SPD-Stadtratsfraktion Ludwigshafen fordert, mögliche Alternativstandorte für die geplante Kindertagesstätte am Alwin-Mittasch-Platz zu prüfen. Gesucht werden sollen Flächen im näheren Umfeld, die als Ersatzstandort infrage kommen.

Hintergrund ist der anhaltende Widerstand einer Bürgerinitiative gegen den derzeit geplanten Standort am Alwin-Mittasch-Platz. „Der Ausbau der Kinderbetreuung ist dringend notwendig und hat für uns hohe Priorität. Gleichzeitig dürfen berechtigte Anliegen aus der Bürgerschaft nicht ignoriert werden“, erklärt Fraktionsvorsitzende Julia May laut Mitteilung der SPD-Stadtratsfraktion. Und baupolitische Sprecherin Sylvia Weiler sagt: „Eine mögliche Alternative darf nicht einfach irgendwo im Stadtgebiet liegen. Es braucht eine geeignete Fläche in der Nähe des bisherigen Einzugsgebiets, damit Familien keine unzumutbar langen Wege in Kauf nehmen müssen.“

Aus Sicht der SPD sollte der Konflikt Anlass sein, die Standortentscheidung zu prüfen und Alternativen zu untersuchen. Ziel ist eine Lösung, die den Bedarf an Kita-Plätzen deckt und eine möglichst breite Akzeptanz vor Ort erreicht. Die Fraktion hat dazu nach eigenen Angaben einen Antrag an die Verwaltung gerichtet und erwartet eine zeitnahe und transparente Darstellung geprüfter Optionen sowie weiterer möglicher Flächen.