Die SPD-Stadtratsfraktion fordert Verbesserungen für den Hauptbahnhof sowie die Bahnhöfe Mundenheim und Rheingönheim und bezieht sich damit auf das im Stadtrat beschlossene Ausbaupaket für den Nahverkehr. Dass sich die Stadt per einstimmigem Ratsbeschluss mit 108.000 Euro an den Planungskosten für den Ausbau des S-Bahn-Knotens Mannheim/Heidelberg beteilige, sei angesichts der „mit dem Projekt stärker werdenden Stabilität und Leistungsfähigkeit des Gesamt-S-Bahn-Netzes begrüßenswert“, sagt der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion, Christian Schreider und ergänzt: „Als Folge daraus erwarten wir dann aber auch, dass die Stationen Rheingönheim und Mundenheim in absehbarer Zeit volle Systemhalte werden.“ Man habe „erfreut zur Kenntnis genommen“, dass Verkehrsdezernent Alexander Thewalt (parteilos) sich bereits zu diesem Ziel bekannt habe.

Haltestelle Hbf in „unansehnlichem Zustand“

Was das Paket zur Verbesserung der Verkehrsbetriebe-Infrastruktur in der Stadt betrifft, gebe es ebenfalls noch offene Aufgaben: „Was wir sehr vermissen sind Verbesserungen für die U-Bahn-Haltestelle am Hauptbahnhof, die nach wie vor nicht barrierefrei und von ihrem unansehnlichen Zustand her keine Visitenkarte für die Stadt ist“, sagt Schreider.