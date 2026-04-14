Die SPD-Stadtratsfraktion Ludwigshafen wendet sich gegen die drohende Schließung des Spielraums Froschlache. Sie fordert von Stadtverwaltung und BASF den Erhalt der Einrichtung, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Die SPD-Fraktion spricht sich klar gegen eine Aufgabe des Standorts aus. Offene Angebote böten Halt, Bildung und Begegnung und seien ein wichtiger sozialer Anker im Stadtteil.

Der Spielraum sei seit Jahrzehnten ein wichtiger Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Familien. Erst vor wenigen Monaten habe die Einrichtung nach einer Pause wieder geöffnet, nun stehe ihre Zukunft erneut infrage.

Die Fraktionsvorsitzende Julia May bezeichnet die mögliche Schließung als „fatales Signal“. Offene Kinder- und Jugendarbeit sei ein wichtiger Teil der sozialen Infrastruktur. Der jugendpolitische Sprecher Osman Gürsoy fordert mehr Angebote dieser Art und sieht Verwaltung und BASF in der Verantwortung. Fraktionsvize Christian Schreider betont die Bedeutung der Einrichtung insbesondere für Kinder im Umfeld von Werkswohnungen.