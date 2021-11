Die SPD Oggersheim und der SPD-Bezirk Pfalz feiern am Samstag 150. Geburtstag. Der achttägige Streik in der Samtfabrik in Oggersheim ab dem 31. Oktober 1871, an dem sich über 600 Spinnereiarbeiter beteiligten, gilt als Geburtsstunde der Sozialdemokratischen Partei in Oggersheim. Die Arbeiter streikten für kürzere Arbeitstage, denn damals galt für sie 15-Stunden-Tag. Dabei nicht eingerechnet waren die Stunden, die die Arbeiter von und zur Arbeit zurückzulegen hatten – für einen kümmerlichen Lohn.

Weniger Arbeitszeit, mehr Geld

Mit ihrem Streik erreichten sie, dass die tägliche Arbeitszeit auf zwölf Stunden gekürzt wurde und es auch etwas mehr Geld gab. Dieses erfolgreiche Aufbegehren der Oggersheimer Arbeiterschaft führte noch im November 1871 zur Gründung des ersten Ablegers des Lassalleanischen Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV) in der Region, dem Vorläufer der heutigen SPD. Von Oggersheim sprang der Funke über in die ganze Pfalz.

Am Samstag, 13. November, um 15 Uhr gedenken die Genossen aus Oggersheim, aus der Stadt und dem Bezirk Pfalz dieser Ereignisse am Gedenkstein im Queva-Park in Oggersheim (gegenüber der Wallfahrtskirche) und laden dazu ein.