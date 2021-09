Ein Schritt zum Überwachungsstaat? Das letzte Mittel gegen uneinsichtige Hundebesitzer? Eine Beschäftigung für unterforderte Verwaltungsmitarbeiter? Es ist bei der Sitzung des Ortsbeirates Oppau unklar geblieben, was die SPD mit ihrem Antrag für die „Erstellung einer Datenbank für Hundekot“ bezweckt. Eine Antwort der Verwaltung lag dazu gar nicht vor. Schriftlich hatte Fraktionssprecher Frank Dudek seine Gedankengänge formuliert: „Um konsequent gegen Hundehalter vorzugehen, die den Kot im städtischen Bereich auf Gehwegen liegen lassen, bitten wir die Verwaltung, den Aufbau einer genetischen Datenbank für Hunde zu prüfen“, heißt es in dem Antrag. Die erstellte Datensammlung könne dann von externen Dienstleistern betrieben werden. Anfallende Kosten wären damit an die Verursacher weiterzugeben. Eine spannende Idee. Leider blieb offen, wie Ludwigshafen dieser kreativen Lösung für einen Dauerbrenner gegenübersteht.