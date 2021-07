Die SPD in Ludwigshafen hat ihrem Vorsitzenden David Guthier den Rücken gestärkt. Bei den Neuwahlen des Vorstands durch die Stadtverbandskonferenz am Freitagabend wurde der 31-jährige mit 63 von 67 abgegebenen Stimmen der Parteimitglieder in seiner Funktion bestätigt. Das entspricht einer Zustimmung von 94 Prozent. Erst Ende Juni war er ins Präsidium des SPD-Landesvorstands gewählt worden. Guthier ist auch Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stadtrat. Er steht für einen Generationenwechsel bei den Genossen. Im Alter von 24 Jahren wurde er 2014 zum SPD-Chef in Ludwigshafen gewählt. Zu seinem Stellvertreter bestimmten die Mitglieder nun Gregory Scholz.