Der SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider setzt sich für eine Stärkung von Kindertagesstätten durch attraktivere Ausbildungsformen und kürzere Bauphasen ein. „Beide Aspekte rauben den Verantwortlichen aktuell zu viel Ressourcen. Das haben meine Gespräche in der für den deutschen Kita-Preis nominierten Einrichtung ,Regenbogen’ in der Pfingstweide eindrücklich gezeigt. Sie ist im Übrigen bestes Beispiel dafür, dass es zwischen Stadt und Land schnell eine pragmatische Lösung in Sachen Sprach-Kitas geben muss“, meint Schreider. Solche Kitas leisteten herausragende Arbeit und seien elementar für die frühkindliche Bildung gerade bei der Sprache. „Dafür brauchen sie ausreichend Personal und Räume – und das schneller als bisher“, so Schreider. Die Verantwortlichen hätten veranschaulicht, dass es hier vor Ort zu lange dauere, bis Baugenehmigungen abgestimmt sind. Hier müsse man unbürokratischer sein. Schreider moniert zudem, dass die noch weit verbreitete alte Ausbildungsform kontraproduktiv sei, bei der Erzieher erst im dritten Ausbildungsjahr entlohnt würden. „Es ist gut, dass die neue duale Ausbildung mit ihrem regelmäßigen Wechsel zwischen Schule und Praxis und ihrer durchgängigen Bezahlung nun öfter ermöglicht wird.“