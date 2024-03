Die SPD favorisiert den Berliner Platz und die bisherige „Metropol“-Baugrube als Standort für ein neues Rathaus. „Wir haben bereits in der Vergangenheit betont, dass der Berliner Platz mit seiner zentralen Lage und seiner hervorragenden Nahverkehrsanbindung sehr gut für den Bau eines neuen Rathauses geeignet ist. Insbesondere, wenn die Geschosshöhe niedriger ausfällt als bei der ,Metropol’-Hochhausplanung und die Gestaltung des Umfelds mitgedacht wird“, sagt Parteichef David Guthier. Das wären seiner Ansicht nach auch Antworten auf zentrale Kritikpunkte der Bürgerschaft an den gescheiterten ,Metropol’-Plänen. „Auch eine Kombination mit einem technischen Rathaus im ehemaligen Postgebäude halten wir für denkbar“, ergänzt er zu den Plänen eines Freiburger Bauträgers, die in dieser Woche in nicht-öffentlicher Sitzung im Bau- und Grundstücksausschuss vorgestellt wurden. Die SPD verweist aber auch darauf, dass noch zahlreiche Fragestellungen unklar sind, an denen eine derartige Lösung scheitern könne. Dies fange mit den Vorstellungen des Insolvenzverwalters und der Gläubiger an, gehe über vergaberechtliche Themen bis hin zu notwendigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.

Auch die CDU steht den zuletzt präsentierten Plänen positiv gegenüber.