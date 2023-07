Die SPD fordert ein attraktiveren Standort für den Knödelbrunnen im Bürgerhof. „Damit der Brunnen auch im Bürgerhof ein innerstädtischer Begegnungsort sein kann, muss eine Umplatzierung auch mit einer Begrünung des Bürgerhofes einhergehen“, teilt der Ortsverein Süd mit. „Unserer Auffassung nach fehlt es im Bürgerhof aktuell an schattenspendenden Bäumen und Pflanzen, die Wasser binden und so für Abkühlung sorgen. Aus unserer Sicht kann ein weiteres Stück Natur im städtischen Raum diesen lebenswerter machen, damit sich die Menschen in Ludwigshafen am Knödelbrunnen auch in Zukunft ausruhen können, dort verweilen und den Aufenthalt dort genießen können.“ Der alte Standort in der Bismarckstraße sei leider aus technischen und finanziellen Gründen nicht mehr möglich. Ein Knödelbrunnen im Bürgerhof sei besser als gar kein Brunnen. Kritik gab’s an Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) der eine Sondersitzung des Ortsbeirats zum Brunnen anberaumt habe, ohne vorher mit den Fraktionen zu sprechen. „Das entspricht nicht meinen Vorstellungen eines guten Miteinanders im Ortsbeirat“, meint Lorena Schmidt, Vorsitzende des Ortsvereins.