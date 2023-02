Die SPD hat Kultur- und Jugenddezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) aufgefordert, die städtischen Zuschüssen fürs Film- und Blies-Festival zu kürzen. „Halten Sie es wirklich für richtig, dass Konsolidierungsmaßnahmen Jugendfreizeiteinrichtungen, Schulen oder Stadtteilbibliotheken treffen, während die Zuschüsse fürs Blies-Festival und das Festival des deutschen Films unangetastet bleiben?“, schreibt SPD-Fraktionsvorsitzender David Guthier in einem offenen Brief an die Dezernentin. Es sei nicht vermittelbar, dass diese Zuschüsse unangetastet bleiben sollen – wie dies im Haushaltsentwurf und der Sparliste des Kulturdezernats vorgesehen sei. Die SPD stehe ausdrücklich zu den beiden Festivals, aber Kürzungen städtischer Zuschüsse seien unumgänglich – die Veranstalter hätten die Möglichkeiten, dies mit erhöhten Eintrittspreisen oder reduzierten Freikarten aufzufangen. Die Verwaltung solle dem Stadtrat das Recht auf eine Entscheidung über die Kürzung einzelner Zuschüsse einräumen, fordert Guthier.