Mehrere prominente SPD-Vertreter appellieren an die Bevölkerung, sich an den Demonstrationen gegen Rechts in der Region zu beteiligen.

„Gemeinsam gilt es jetzt mehr denn je, ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu setzen“, verdeutlichen die drei SPD-Abgeordneten Christian Schreider (Bundestag), David Guthier sowie Gregory Scholz (beide Landtag) und bitten um eine breite gemeinsame Teilnahme an den Demonstrationen der beiden kommenden Wochenenden.

Schreider, der auch Mitglied des Parlaments der Metropolregion Rhein-Neckar ist, wird diesen Samstag in Frankenthal ab 12.05 Uhr am Rathausplatz und in Mannheim ab 16 Uhr am Alten Messplatz dabei sein. Alle drei Abgeordnete haben sich zudem für kommenden Samstag, 3. Februar, ab 14 Uhr auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen angesagt.

„Genauso wie viele Menschen auf den deutschen Straßen, stehen wir dort und in unseren Parlamenten für Demokratie und Rechtsstaat. Die unsäglichen Deportationspläne von AfD-Vertretern und anderen Rechtsextremen sind menschenverachtend und brandgefährlich für unser Land“, betonen die Abgeordneten. „Insbesondere seit der mutigen Rede von Otto Wels gegen das Ermächtigungsgesetz im schon von Nazis umstellten Reichstag steht die Sozialdemokratie in vorderster Front gegen Rechtsextremismus. Diesem Erbe bleiben wir verpflichtet.“

Ermutigendes Signal

Es sei überaus ermutigend, wie Hunderttausende Deutsche dieser Tage deutliche Zeichen und klare Kante setzten – auch in weniger politischen Bereichen. Schreider, Sport-Vizesprecher seiner Fraktion, nennt dazu das Beispiel von Bundesligatrainer Christian Streich (SC Freiburg), der 2023 den Julius-Hirsch-Preis des DFB im Gedenken an den von den Nazis ermordeten jüdischen Nationalspieler erhalten hatte. Streichs Botschaft: „Wer jetzt nicht aufsteht, der hat nichts verstanden. Es ist fünf Minuten vor zwölf. Jeder in diesem Land ist dazu aufgerufen, in der Arbeit oder sonst wo, sich ganz klar zu positionieren. Aufstehen, unmissverständlich, ganz klare Kante. Nichts anderes.“