Günther Ramsauer (72, SPD), von 1991 bis 2001 Dezernent für Schulen und Kultur in Ludwigshafen, ist nach sechs Jahren als Landesvorsitzender bei der Landeskonferenz der SPD AG 60 plus verabschiedet worden. SPD-Landeschef Roger Lewentz, SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler, SPD-Regionalvorsitzender Alexander Schweitzer und der Bundesvorsitzende der AG 60 plus, Lothar Bindung, lobten den Maudacher „für seine gute Arbeit für die Senioren“. Bei den Vorstandswahlen wurde aus Ludwigshafen die Regionalvorsitzende Pfalz, Ingrid Reske, als stellvertretende Landesvorsitzende gewählt. Neuer Landesvorsitzender ist Fredi Winter aus dem Rheinland.