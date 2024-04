Das Hospiz Elias möchte Trauernden unter fachlicher Begleitung einen geschützten Raum bieten, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen und in Gesprächen und gemeinsamen Aktionen einen Umgang mit ihr zu finden. Ein Spaziergang für Trauernde ist für Samstag, 4. Mai, geplant. Treffpunkt ist der Parkplatz Kallstadter Straße, Gartenstadt, gegenüber Hausnummer 16, um 10 Uhr (Anmeldung bis 2. Mai). Ebenfalls am 4. Mai um 15 Uhr findet das Trauercafé im Hospiz Elias, Steiermarkstraße 12 (Gartenstadt) statt. Am 27. Mai um 18 Uhr ist die offene Gesprächsgruppe „Meine Trauer leben“, ebenfalls in den Hospiz-Räumen. Die Veranstaltungen sind kostenfrei und finden unter der Leitung der zertifizierten Trauerbegleiter Gabriele Kettenhofen und Dietmar Breininger statt. Anmeldung per E-Mail an trauer@hospiz-elias.de oder telefonisch: 0621 6355470.