Das Hospiz Elias möchte Trauernden unter fachlicher Begleitung einen geschützten Raum bieten, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen und in Gesprächen und gemeinsamen Aktivitäten einen Umgang mit ihr zu finden. Ein Spaziergang für Trauernde ist für Samstag, 6. Juli, geplant. Treffpunkt um 10 Uhr ist der Parkplatz Kallstadter Straße (Gartenstadt, gegenüber Hausnummer 16). Bis 4. Juli kann man sich anmelden. Ebenfalls am 6. Juli, 15 Uhr, findet das Trauercafé im Hospiz Elias, Steiermarkstraße 12, statt. Am 8. Juli um 18 Uhr ist die offene Gesprächsgruppe „Meine Trauer leben“, ebenfalls in den Hospiz-Räumen.