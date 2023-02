Schock beim abendlichen Gassigehen: Mehrere Giftköder hat eine Spaziergängerin am Samstagabend aufs Polizeirevier Neckarau gebracht. Nach ihren Angaben hatte sie diese zuvor auf einer Grünfläche in der Wingert- und Sedanstraße gefunden. Sie liegt in unmittelbarer Nähe zu einem gut frequentierten Kinderspielplatz.

Eine erste Begutachtung durch die Beamten bestätigte den Verdacht der Frau, die mit ihrem Hund unterwegs war. Der Fundort, insbesondere der Spielplatz, wurde nach weiteren Giftködern abgesucht, die Beamten wurden aber nicht fündig, teilte die Polizei weiter mit. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen, Geschädigte haben sich bislang nicht gemeldet.

Zeugenhinweise ans Polizeirevier Neckarau, Telefon 0621 833970.