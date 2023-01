Den Rathausabriss stoppen, die Hochstraßenprojekte verschieben, Aufwandsentschädigungen für Stadträte kürzen oder Parkgebühren in der Innenstadt anheben – das sind nur einige Vorschläge der Ludwigshafener Stadtratsfraktionen für die Sparliste, die von der Verwaltungsspitze in der Sitzung am 30. Januar vorgelegt wird. Damit die Finanzaufsicht ADD den Haushalt für 2023 genehmigt, muss das Defizit von 98 Millionen Euro erheblich reduziert werden. Bereits den Entwurf des Haushalts hatte die Trierer Behörde kassiert. Was die Fraktionen kritisieren und was sie nun vom Stadtvorstand fordern, lesen Sie hier.