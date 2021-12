Die „Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse“ unterstützt sieben Projekte und Initiativen aus Ludwigshafen mit insgesamt 37.500 Euro.

Gefördert wird das Tanzprojekt „Connex Magna“ des Jungen Pfalzbaus in Kooperation mit der städtischen Musikschule, der Förderverein IGS Edigheim für die Gesundheitsförderung an der Schule, die GLM-Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH für die Erweiterung der Dauerausstellung um eine Unterwasserschau, der Förderverein Offener Kanal für die Medienarbeit mit jungen Menschen, das katholische Stadtdekanat (Kirchenkonzert), die Pfarrkirche St. Sebastian (Konzert mit dem Sinfonischen Blasorchester Ludwigshafen ) und der Verein Kultur Rhein-Neckar (Inselsommer 2022/Kultursommerfestival für die Familie).

„Beitrag fürs Gemeinwohl“

Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, betont: „Als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut mit kommunaler Trägerschaft und regionaler Verankerung gehört es zur unternehmerischen Identität der Sparkasse Vorderpfalz, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Auch die ,Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse’ leistet mit ihren Fördergeldern seit 1985 einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwohl in Ludwigshafen. Die Fördergelder der Sparkassenstiftung fließen in Projekte und Initiativen, die der Allgemeinheit zugute kommen.“

Noch Fragen?



Alle Vereine und Initiativen aus Ludwigshafen haben erneut die Chance auf Förderung ihrer Vorhaben und Projekte. Förderanfragen können auf der Homepage der Sparkasse unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen gestellt werden. Das Kuratorium wird in seiner nächsten Sitzung im Frühjahr 2022 entscheiden, welche Projekte gefördert werden.