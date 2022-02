Jugendliche haben am Dienstagabend die Außenfassade der Sparkasse in der Saarlandstraße (Mundenheim) mit Farbe besprüht. Laut Polizei richteten sie einen Schaden von etwa 800 Euro an. Eine Zeugin hatte das Trio gegen 21 Uhr beobachtet und die Polizei verständigt. Eine Streife konnte die etwa 14 bis 17 Jahre alten Jugendlichen nicht ausfindig machen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.