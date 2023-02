Die AfD-Stadtratsfraktion hat die persönliche Erklärung von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, weil weder in der Ratssitzung am 30. Januar noch bei der Fraktionsvorsitzendenkonferenz zuvor erkennbar gewesen sei, dass es sich bei ihrer „Liste mit potenziellen Einsparvorschlägen“ lediglich um einen „Schockeffekt“ handele, durch den alle beteiligten Seiten aufgerüttelt werden sollen, so AfD-Fraktionschef Johannes Thiedig.

„Nichtsdestotrotz teilen wir die Meinung, dass Ludwigshafen allein schon durch die von Land und Bund auferlegten Pflichtleistungen finanziell völlig überfordert ist.“ Die ständige Verletzung des Konnexitätsprinzips („Wer bestellt, bezahlt“) mache es der Stadtverwaltung und dem Stadtrat unmöglich, alle diese Pflichtaufgaben zu erfüllen und gleichzeitig der verfassungsrechtlichen Pflicht nachzukommen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. „Dies wäre nicht einmal dann möglich, wenn man Steinrucks Vorschlagsliste eins zu eins umsetzen würde“, so Thiedig.

Ludwigshafen bekomme schlicht nicht das Geld, um seine Aufgaben zu erfüllen, auch wenn die Verantwortlichen in Mainz und Berlin das anders sehen. „Land und Bund sind in der Pflicht, die bisherige Verteilung der Steuergelder nicht nur zu überdenken, sondern auch zu ändern, auch wenn das den Abschied von unzähligen, nicht selten allein ideologisch begründeten Zukunftsprojekten bedeutet. Zwischen dem Geld, das in Bund und Land milliardenfach für solche Utopien und Tagträume ausgegeben wird, und dem Geld, das in Ludwigshafen fehlt, besteht ein Zusammenhang“, bilanziert er.

Beratungen im Ausschuss

Steinruck hatte sich am Freitag für die drastische Wortwahl in ihrer Grundsatzrede im Stadtrat am 30. Januar entschuldigt und ihre eigene Sparliste zurückgezogen, weil diese für Verwirrung in der Debatte zum Haushalt gesorgt habe.

Am Montag und Dienstag berät der Hauptausschuss die Sparliste des Stadtvorstands. Mit ihr soll das Defizit im Etat für 2023 von 98 auf unter 30 Millionen Euro reduziert werden. Den Haushaltsplan hatte die Kommunalaufsicht ADD aufgrund es hohen Defizits kassiert. Am 15. März soll der Stadtrat dann über den Haushalt entscheiden.