Die Sparda-Bank Südwest begeht dieses Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum und hat in diesem Zusammenhang mehrere Vereine in der Region mit Spenden bedacht. So auch den Wildpark Rheingönheim, der sich laut einer Pressemitteilung über eine Zuwendung von 1250 Euro freuen darf. Zur offiziellen Spendenübergabe gab es sogar tierischen Besuch: Eine Ziege und ein Hund besuchten die Ludwigshafener Sparda-Bank Südwest Filiale, als der symbolische Spendenscheck an die Vertreterinnen des Wildparks Rheingönheim überreicht wurde.