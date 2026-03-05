Vor fünf Jahren hatten in Mannheim die Grünen Grund zum Feiern. Sie gewannen beide Wahlkreise. Die Ausgangslage vor der Wahl am 8. März ist eine andere. Vieles ist möglich.

Warum ist die Landtagswahl in Baden-Württemberg am kommenden Sonntag besonders spannend?

Der Landesvater verabschiedet sich: Winfried Kretschmann (77) tritt nach 15 Jahren als Regierungschef in Baden-Württemberg nicht mehr an. Kurz nach der Nuklearkatastrophe 2011 von Fukushima gingen die Grünen erstmals als Sieger aus einer Landtagswahl hervor. Nun geht der 77-Jährige in den Ruhestand. Einen klaren Favoriten auf seine Nachfolge gibt es nicht. Es deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Kandidaten der aktuellen Regierungsparteien an: Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU). Der eine, 60 Jahre alt und ein bekannter Bundespolitiker, der andere, 37 und zum ersten Mal im großen Scheinwerferlicht. In Umfragen zum Ausgang der Wahl ist der Vorsprung der CDU gegenüber den Grünen zuletzt deutlich geschrumpft.

Wie wird in Mannheim gewählt?

Es gibt zwei Wahlkreise, in denen jeweils ein Direktkandidat ermittelt wird. Den im Norden der Stadt (Käfertal, Neckarstadt-West, Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen, Sandhofen, Schönau, Waldhof, Vogelstang und Wallstadt) und den im Süden (Feudenheim, Friedrichsfeld, Innenstadt/Jungbusch, Lindenhof, Neckarau, Neuostheim/Neuhermsheim, Rheinau, Schwetzinger-/Oststadt, und Seckenheim). Im Norden kämpfen von den aktuell im Landtag vertretenen Parteien der Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei (SPD), die Stadträte Chris Rihm (Grüne) und Lennart Christ (CDU), der Sandhofener Bezirksbeirat Bernhard Pepperl (AfD) sowie Musikmanager Oskar Weiß (FDP) um das direkte Ticket nach Stuttgart. Im Süden treten die Landtagsabgeordneten Elke Zimmer (Grüne), Boris Weirauch (SPD) sowie die Gemeinderatsmitglieder Sengül Engelhorn (CDU), Rüdiger Ernst (AfD) und Kathrin Kölbl (FDP) an. Insgesamt gibt es 70 Wahlkreise in Baden-Württemberg.

Wahlkreis Nord: Lennart Christ (CDU) Foto: Marcel Ditrich/oho Wahlkreis Nord: Stefan Fulst-Blei (SPD) Foto: Julian Beekmann/oho Wahlkreis Nord: Bernhard Pepperl (AfD) Foto: Pepperl/oho Wahlkreis Nord: Chris Rihm (Grüne) Foto: Florian Freundt/oho Wahlkreis Nord: Oskar Weiß (FDP) Foto: Oskar Weiss/oho Wahlkreis Süd: Elke Zimmer (Grüne) Foto: Sylviane Brauer Fotografie/oho Wahlkreis Süd: Sengül Engelhorn (CDU) Foto: Sengül Engelhorn/oho Wahlkreis Süd: Boris Weirauch (SPD) Foto: Hannah Bichay/oho Wahlkreis Süd: Rüdiger Ernst (AfD) Foto: Foto Mechnig/oho Wahlkreis Süd: Kathrin Kölbl (FDP) Foto: Steffen Müller-Klenk/oho Foto 1 von 10

Wer sind im Mannheimer Norden die Favoriten?

Im Mannheimer Norden könnte ein AfD-Kandidat das Direktmandat erringen. Vor zehn Jahren war das schon einmal der Fall. Damals war es eine große Überraschung, als Rüdiger Klos triumphierte. Vor fünf Jahren hatte allerdings Susanne Aschhoff von den Grünen die Nase vorn. Und diesmal? AfD-Mann Bernhard Pepperl ist zwar in Mannheim nicht wirklich bekannt, das aber war Klos 2016 auch nicht. Schon bei der Bundestagswahl 2025 schnitt die AfD im Norden Mannheims deutlich besser ab als im Rest der Stadt. Hier spielen soziale Fragen wie steigende Mieten, Integration oder Chancen auf dem Arbeitsmarkt im Wahlverhalten eine große Rolle. Traditionell galt der Norden lange als SPD-Stammgebiet. Diese Zeiten sind aber vorbei. Dennoch will der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei bei der Vergabe um das Direktmandat ein Wörtchen mitreden – ebenso wie der Grüne Chris Rihm und CDU-Hoffnungsträger Lennart Christ.

Wie ist die Situation im Süden der Stadt?

Der Süden Mannheims ist bürgerlich dominiert. Als heiße Anwärter auf den Sieg hier gelten die Grünen-Abgeordnete Elke Zimmer und Sengül Engelhorn von der CDU. Dem SPD-Abgeordneten Boris Weirauch ist ebenfalls ein gutes Ergebnis zuzutrauen. Vor fünf Jahren lagen die Grünen stadtweit vorne. Im Süden war ihre Dominanz besonders groß.

Welche Themen spielen eine Rolle?

Die wirtschaftliche Lage ist für viele Menschen in Baden-Württemberg ein zentrales Thema. Viele große Unternehmen wollen Stellen abbauen, die Stimmung insgesamt ist trüb. Mit mehr als acht Prozent liegt die Arbeitslosenquote in Mannheim deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Im Wahlkampf fielen daher immer wieder Stichworte wie Stärkung der Wirtschaft, Sicherung von Arbeitsplätzen und Bürokratieabbau. Weitere wichtige Wahlkampfthemen sind Wohnen, Mieten und soziale Infrastruktur sowie Bildung. Auch der flächendeckende Zugang zu medizinischer Versorgung spielt eine große Rolle. Die Reaktionen auf die angekündigte Schließung des Theresienkrankenhauses in Mannheim haben gezeigt, wie sehr dieses Thema die Menschen beschäftigt. Ebenfalls im Wahlkampf präsent war das Thema Sicherheit. Hier geht es um Polizeipräsenz und konsequente Strafverfolgung – zum Beispiel mithilfe von intelligenter Videoüberwachung an Brennpunkten, wie das in Mannheim praktiziert wird.

Was ist bei dieser Landtagswahl neu?

Wahlberechtigte haben zum ersten Mal zwei Stimmen. Das ist vergleichbar mit der Bundestagswahl. In jedem Wahlkreis wird mit der Erststimme eine Abgeordnete beziehungsweise ein Abgeordneter direkt gewählt. Gewählt ist der Bewerber mit den meisten Erststimmen (Direktmandat). Mit der Zweitstimme wird die Landesliste einer Partei gewählt. Sie entscheidet über die Sitzverteilung im Landtag insgesamt. Außerdem neu: Bei dieser Landtagswahl dürfen erstmals auch 16- und 17-Jährige wählen.

Wann stehen die Ergebnisse in Mannheim fest?

Wer die Auszählung der Ergebnisse am Sonntag in Mannheim hautnah miterleben will, kann ab 17.30 Uhr in den Ratssaal im Stadthaus N1 kommen. Nach Schließung der Wahllokale werden dort die nach und nach eintreffenden Ergebnisse der Landtagswahl in Mannheim öffentlich präsentiert. Mit der Bekanntgabe eines vorläufigen Ergebnisses wird bis etwa 22 Uhr gerechnet. Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei.