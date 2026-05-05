Das neue Präsidium am Südwestknoten in LU wächst. Warum die Kantine dort etwas Besonderes sein wird und der Zeitplan für die Übergabe an die Polizei nicht zu halten ist.

Wer mit offenen Augen durch die Innenstadt fährt, dem entgeht es nicht: Das neue Polizeipräsidium wächst rasant in die Höhe. Um die 70 Arbeiter werkeln täglich auf der Großbaustelle an der Ecke Heinig-/Wredestraße. Aktuell werden nach Angaben des verantwortlichen Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung ( LBB) in Mainz die Geschosse sechs und sieben im Rohbau erstellt. „Gleichzeitig haben der technische Ausbau in den Untergeschossen, Dämmarbeiten und Beschichtungen sowie der Einbau der Fenster in den unteren Etagen begonnen“, informiert LBB-Sprecher Markus Ramp auf Anfrage.

Im Prinzip läuft alles nach Plan, aber eben nur im Prinzip. Denn wie Ramp einräumt, verschiebt sich der Zeitpunkt der Übergabe des Neubaus an die Polizei aufs dritte Quartal 2028. „Aufgrund von Verzögerungen im Rohbau“, erklärt er. Ursprünglich war die Fertigstellung für Ende 2027 anvisiert, die Übergabe für Sommer 2028. Grundsteinlegung war bereits im Herbst 2024. Die gute Nachricht: Die Kostenschätzung ist mit knapp 140 Millionen Euro weiter stabil.

Planungen für Umzug laufen bereits

Die Planungen für den Umzug sind dem Präsidium zufolge polizeiintern bereits angelaufen. „Hierbei prüfen wir fortlaufend, welches Mobiliar und sonstiges Inventar – Akten, IT-Systeme, Werkzeug – in den Neubau transportiert werden muss“, heißt es von der Pressestelle der Polizei. Die Kosten für den Umzug – sowohl für die Logistik als auch für neue Anschaffungen – seien inzwischen vollständig kalkuliert und in die Budgetplanung eingeflossen.

Baustelle für das neue Präsidium an der Ecke Heinig-/Wredestraße. Foto: Steffen Gierescher Polizeipräsident Andreas Sarter (58) sagt zum neuen Präsidium:„Darauf freuen wir uns riesig. Das wird ein Meilenstein für unsere Behörde. Dort bekommen wir eine topmoderne Leitstelle und verfügen dann über ein hochprofessionelles Einsatzmanagement.“ Foto: PP Rheinpfalz Aus dieser Perspektive sind beide Gebäudekomplexe sichtbar. Foto: Steffen Gierescher Da der Grundwasserspiegel an der Baustelle recht hoch ist, wurde ein Pumpsystem installiert, um Wasser über ein Leitungssystem in den Rhein zu pumpen. Foto: Ralf Moray Im November wurden die Rohre abgebaut. Hier sind Reste in der Nähe des Rheinufers zu sehen. Foto: Michael Schmid Foto 1 von 5

Sobald der Neubau fertiggestellt sei, starte die Phase, in der die Polizei das Haus Schritt für Schritt in Betrieb nehme und die einzelnen Organisationseinheiten nach und nach einziehen. In dem neuen Gebäude entstehen 650 Arbeitsplätze. Richtfest soll nach wie vor im Herbst sein, sagte Polizeipräsident Andreas Sarter zuletzt im RHEINPFALZ-Interview. Er freue sich „riesig“ auf den neuen Präsidiumssitz. „Dort bekommen wir eine topmoderne Leitstelle und verfügen dann über ein hochprofessionelles Einsatzmanagement. Das wird ein Meilenstein für unsere Behörde.“

Vor Ort wird frisch gekocht

Auch der Behördenchef wird natürlich als Gast in der Kantine erwartet, die den Plänen zufolge für die Bevölkerung offen stehen soll. Der Speisesaal mit anschließendem Küchenbereich liegt barrierefrei im Erdgeschoss in der nordöstlichen Ecke des Hauses. Die Kantine ist über einen eigenen Eingang öffentlich zugänglich. Wie die Zugangsmöglichkeit für Besucher im Detail umgesetzt werde, sei noch Gegenstand diverser Prüfungen. Fest steht: Im Speisesaal sind rund 85 Sitzplätze vorgesehen. Die Küche ist als sogenannte Vollküche geplant, was im Klartext bedeutet: Vor Ort wird frisch gekocht.

Nach neusten Standards

Nach LBB-Angaben ist die gesamte Leit- und Führungszentrale des künftigen Präsidiums nach den neuesten landesweiten Standards geplant worden und werde eine moderne Arbeitsatmosphäre mit leistungsstarker technischer Infrastruktur vereinen. „Alles ist darauf ausgelegt, Arbeitsabläufe so flexibel und effizient wie möglich zu gestalten“, betont LBB-Sprecher Ramp. Das neue Führungs- und Lagezentrum werde über zentrale Abfrage- und Vermittlungstechnik, ein modernes Notruf- und Einsatzmanagement sowie ein Leitstellenvisualisierungssystem verfügen, um jederzeit den Überblick zu behalten. Die vielfältigen Aufgaben einer modernen Einsatzzentrale – speziell die Steuerung von Einsätzen zur Gefahrenabwehr, zur Strafverfolgung sowie bei besonderen Einsatzlagen – seien bei der Planung umfassend berücksichtigt worden. Mit der Inbetriebnahme der neuen Führungs- und Lagezentrale würden künftig von Ludwigshafen aus die jährlich rund 125.000 Notrufe in der kompletten Vorder- und Südpfalz zentral bearbeitet und koordiniert.

Und was passiert mit dem alten Gebäude in der Wittelsbachstraße in Süd? Dessen Zukunft sei noch nicht geklärt, möglich seien eine Nachnutzung durch andere Landesbehörden, eine Vermietung oder ein Verkauf. Der Zeitpunkt des Auszugs der Polizei stehe noch nicht fest und sei abhängig von den noch nicht abgeschlossenen Umzugsplanungen, so der LBB.

Zur Sache: Details zum neuen Präsidium

Am Südwestknoten wird ein zweigeteilter Gebäudekomplex entstehen: Der höhere Turm wird 44 Meter hoch und hat über zwölf Geschosse, der etwas versetzte, mit 20 Metern niedrigere Teil hat acht Etagen. Zwischen den beiden Gebäude-Trakten soll über zehn Etagen ein Lichthof die Szenerie auflockern. Die drei Tiefgeschosse sind im Wesentlichen für 140 Parkplätze vorgesehen. Hier sollen die Dienstfahrzeuge abgestellt werden können. In der Tiefgarage sollen 20 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge und weitere für E-Fahrräder installiert werden. Haustechnik und polizeiliche Funktionsräume sind ebenfalls im Untergeschoss vorgesehen.

26.000 Kubikmeter Beton verbaut

Für das neue Präsidium werden laut LBB etwa 26.000 Kubikmeter Beton verbaut – davon sind 4000 Kubikmeter Recyclingbeton, was die Ökobilanz mit einer 30-prozentigen CO 2 -Reduzierung verbessert. Das Gesamtvolumen entspricht etwa 110 Drei-Zimmer-Wohnungen. Alleine die Baugrube war 13,50 Meter tief. Die Bodenplatte aus Stahlbeton hat eine Fläche von 4270 Quadratmetern, was über fünf Handballfeldern entspricht. Da der Grundwasserspiegel in diesem Bereich recht hoch ist, wurde ein Pumpsystem installiert, um Wasser über ein Leitungssystem in den Rhein zu pumpen. Die riesigen, rosafarbenen Rohre zogen sich über eine Strecke von 750 Metern durch die gesamte Innenstadt. Nachdem der Tiefbau abgeschlossen war und das Entwässerungssystem nicht mehr gebraucht wurde, wurden die Rohrleitungen im November wieder abgebaut. In den Neubau einziehen sollen 650 Beamte aus Verwaltung, Kriminal-, Polizeidirektion und Polizeiinspektion 1, die bisher in der Wittelsbachstraße untergebracht waren. Der Bau aus den 1930er-Jahren im Stadtteil Süd ist ein Sanierungsfall. Ein Teil der Belegschaft hatte ausgelagert werden müssen.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat rund 2300 Mitarbeiter und ist für knapp eine Million Menschen in der Vorder- und Südpfalz zuständig.