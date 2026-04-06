Das Planetarium Mannheim nimmt bei seiner „Space Tour“ die Zuschauer mit auf eine musikalische Reise ins Weltall bis an die Grenzen des bekannten Universums.

Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, sang Reinhard Mey. Wirklich grenzenlos-unendlich ist aber nur der Weltraum. Dahin nimmt das Planetarium Mannheim seine Gäste mit auf eine optische und akustische Reise, die sich durch modernste Technik nahezu „echt“ anfühlt. Man scheint in die Weiten des Weltraumes zu schweben – ohne aber die Risiken einzugehen, die eine echte Weltraummission mit sich bringen würde.

Die Grundidee eines Planetariums ist den Nachthimmel mit seinen Sternen genau nachzubilden. Das macht der „Sternenprojektor“, der „Universarium IX“, das neueste Modell von Carl Zeiss Jena mit modernster Glasfaseroptik. Zusätzlich verfügt das Planetarium über ein digitales Projektionssystem: neun Projektoren erzeugen auf der gewölbten Kuppel über den Zuschauern ein durchgängiges 360 Grad-Bild. Die Tonanlage erzeugt einen 3D Sound, eine Show-Laseranlage komplettiert das Ganze. Der Zuschauer sitzt mittendrin im Geschehen. Klar, dass man diese Technik auch zu Unterhaltungszwecken nutzen kann: Wie für die „Space Tour“. Der Moderator, der die Technik bedient, warnt: Die Show beinhalte viele schnelle Flüge – wem es schwindelig werde, helfe es an den Rand zu schauen, der sich nicht bewege.

Die Reise zu den Sternen

Und dann beginnt die einstündige Reise: Auf der Erde steht ein Mensch mit der Taschenlampe auf einem Berg, und beobachtet den Sternenhimmel. Man hört die sphärische Musik, und schon gleich fliegt man durch einen dunklen Wald mit Polarlichtern. Sieht Sternschnuppen, die feuerwerkartig auf einen zuschweben und hebt dann selbst ab, Richtung Raumstation ISS. Schwups rast dann durchs Weltall zum Mars und beobachtet, wie der Mars-Rover Curiosity landet. Doch auch dort hält man sich nicht lange auf, sondern fliegt mit der NASA Raumsonde zum Merkur und zur Venus. Mit der Voyager 2 Sonde stattet man dem Saturn einen Besuch ab und rast durch die Eislandschaft einer seiner Monde. Im weiteren Verlauf sieht man Sterne sterben und Sterne entstehen, beobachtet Supernova. Und dann geht’s zu schwarzen Löchern, man rast durch den unendlichen Tunnel eines Wurmlochs. Bis man wieder auf der Erde landet – bei dem Menschen, der den Sternenhimmel beobachtet. Auf der Homepage des Planetariums kann man die verwendete Musik auf Spotify nachhören.

Info

Weitere Vorstellungen der Space Tour am 19. April und am 3. Mai, jeweils um 19.30 Uhr. Empfohlen ab 16 Jahren. Planetarium Mannheim, Wilhelm-Varnholt-Allee 1.

