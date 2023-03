Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund 2500 Menschen haben am Wochenende das Ludwigshafener Hafenfest gefeiert. Höhepunkt war wieder die Spaßregatta am Sonntag, bei der sich auch der Nikolaus in Shorts aufs Wasser wagte. Bei der siebten Auflage des Spektakels fiel aber ein Programmpunkt aus.

Ludwigshafen erlebte einmal mehr ein rauschendes Hafenfest. Organisatorin Bettina Heller als Vorsitzende der Interessengemeinschaft LU-Süd war am Ende begeistert: „Es war ein rundherum gelungenes