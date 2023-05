Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Good Vibrations“, gute Laune will die Sommerausstellung des Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museums verbreiten. Bis vor Kurzem sei nämlich wegen der Corona-Krise nicht klar gewesen, ob die Deutschen dieses Jahr in Urlaub fahren können, sagt Museumsdirektor René Zechlin. Blau und Weiß, die Himmelsfarben, sind daher vorherrschend in der Ausstellung mit Werken der Pop Art .

„Fun, Fun, Fun“ hieß 1962 ein Hit der Beach Boys. Die properen Jungs der kalifornischen Band erzählten darin vom Ausflug eines ungezogenen Mädchens mit Daddys