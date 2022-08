Den Speyerer Friedhof besuchen – das hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Montag bei ihrem Besuch in der Domstadt sicher nicht auf dem Tourenplan erwartet. Lehrreich war der Ausflug mit der Rikscha dorthin wohl trotzdem. Was Speyerer der Landeschefin auf den Weg nach Mainz mitgegeben haben, erfahren Sie hier.

Der Geruch von Holz und Leder war es, an den sich Robert Eberle oft erinnerte. Woher der kam? Vom Jaguar seines Vaters. Lange hat er gebraucht, um für sich selbst ein solches Fahrzeug zu finden. Im Dezember 2020 war es soweit. Alles zu dem Schmuckstück lesen Sie hier.

Feuerwehrsirenen in Frankenthal: Der Austritt eines weißen Pulvers auf dem Werksgelände von Renolit hat einen Großeinsatz ausgelöst. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Die Ursache war schnell gefunden. Alles zu dem Thema lesen Sie hier.

Es ist eine weite Reise zu Schifferstadts ältester Partnergemeinde. Zum Glück sind USA-Reisen beliebt, warum also nicht ein Abstecher an die Ostküste nach Frederick? Es ist auch eine Reise in die gemeinsame Geschichte. Die Hintergründe lesen Sie hier.