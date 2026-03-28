Noch schnell die Spülmaschine einräumen, anstellen, und weg. Moment. So schnell geht es nicht. So eine Spülmaschine muss man richtig einräumen. Wer Tetris kennt, hat Vorteile.

Wenn man in einer Partnerschaft lebt, einen Haushalt gemeinsam bestreitet, spielt es sich mit der Zeit automatisch ein, dass man Aufgaben übernimmt. Das kann verschiedene Ursachen haben. Wenn zum Beispiel der Partner oder die Partnerin schon X Waschmaschinen geschrottet hat, übernimmt man aus finanziellem Selbstschutz gerne die Wäsche. Wenn die Partnerin Müll einfach eklig findet, nimmt man ihr doch sehr gerne den Gang zur Mülltonne ab.

Es kann aber auch sein, dass man in seinem bisherigen Leben ohne den Partner/die Partnerin gewisse Fähigkeiten entwickelt hat, die sich nun als nützlich erweisen. Bei mir ist das, in aller Bescheidenheit, das Einräumen der Spülmaschine. In Fachkreisen sagen wir dazu Spülmaschinen-Tetris. Die Kunst ist dabei: Wie bringe ich die angefallene Menge an Geschirr auf dem mir zur Verfügung stehenden Platz innerhalb des technischen Geräts unter? Und zwar so, dass die Maschine nicht dreimal am Tag, sondern vielleicht nur zweimal in der Woche laufen muss.

Wasser ist ein knappes Gut auf Gottes schöner Erde. Umso erstaunlicher war für mich, als ich meine Ehefrau kennenlernte, dass das Einräumen der Spülmaschine nicht ganz oben auf ihrer Prioritätenliste stand. Vielmehr lief es nach dem Motto: „Wenn sie voll ist, stelle ich sie an.“ Das ist selbstverständlich der richtige Ansatz. Allerdings gibt es, wie ich schnell festgestellt habe, einen Unterschied zwischen ihrer Definition von voll und meiner. Was auch grundsätzlich okay ist. Schließlich ist sehr vieles auf Gottes schöner Welt Definitionssache.

Jetzt muss ich allerdings gestehen, dass ich in Sachen Spülmaschine leichte, okay, schwere Monk’sche Züge habe. Manche mögen mich pedantisch, auf Pfälzisch auch gerne dippelschisserisch nennen. Und ja: Ich stehe dazu. Bei mir muss die Spülmaschine nicht nur voll, sondern bis auf den letzten Kubikzentimeter gefüllt sein.

Das nimmt – zugegeben – selbst aus meiner Sicht manchmal groteske Züge an. So empfinde ich es zum Beispiel eher als Serviervorschlag, wenn meine Frau, die wirklich unbestreitbar beste Ehefrau unter Gottes schöner Sonne, Tassen und Gläser gleich an den Anfang des dafür vorgesehenen Fachs stellt. Wobei doch jetzt wirklich jeder weiß, dass man die Maschine von hinten auffüllt, damit man nicht über dreckiges Geschirr greifen muss. Selbstverständlich korrigiere ich diese kleinen Missgeschicke sofort klag- und tonlos.

Ich vermute mal, dass meine Ehefrau das lächelnd toleriert. Vielleicht rollt sie auch genervt mit den Augen. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr tolerant von ihr, dass sie mir die Freiheit lässt, mich in diesem Bereich voll auszuleben.

Ein abschreckendes Beispiel ist eine ehemalige Kollegin, die es geschafft hat, mit einer Teekanne, zwei Tassen und einem Teller eine komplette Spülmaschine zu füllen. Diese Leistung hat mir tatsächlich Respekt abgenötigt – bevor ich diese Erschütterung der Macht im Spülmaschinenuniversum behoben habe. Ein kleiner Trost ist es für mich, dass ich mit meiner Attitüde in Richtung Spülmaschine nicht alleine auf dieser Welt bin. Es gibt sogar Videos und Ratgeber im Internet, wie man eine Spülmaschine richtig einräumt. Nicht von mir, wohlgemerkt.

Und bevor Sie sich jetzt fragen: Ja, ich bringe auch den Müll raus.