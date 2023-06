Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine späte Ehre soll voraussichtlich noch in diesem Jahr dem BASF-Mitgründer und Ludwigshafener Ehrenbürger August Clemm (1837-1910) zuteil werden. Der Friesenheimer Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) will im Einvernehmen mit der Stadtspitze auf einem Platz an der Rückertstraße eine Ehrentafel installieren, auf der verdienten Bürgern ein ehrendes Andenken zuteil werden soll. „Da wird August Clemm als Mitbegründer der BASF nicht fehlen“, so Henkel. Nach seinem Bruder Carl Clemm (1836-1899), ebenfalls Ehrenbürger, ist in Friesenheim eine Straße benannt.

Warum in Ludwigshafen eine „Carl-Clemm-Straße“ – nicht aber eine nach seinem wirtschaftlich, politisch und sozial ebenfalls aktiven Bruder