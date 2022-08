Das Ludwigshafener Sozialticket startet wieder ab 1. September. Der Verkauf war vom 1. Juni bis 31. August ausgesetzt, weil stattdessen das Neun-Euro-Ticket angeboten wurde. Nun endet das Neun-Euro-Ticket und ein Folgemodell sei derzeit nicht absehbar, so die Stadt. Ludwigshafener, die existenzsichernde Leistungen beim Jobcenter oder dem Sozialamt beziehen, können deshalb nun wieder vergünstigte Sozialtickets erhalten. Jede berechtigte Person mit Wohnsitz in Ludwigshafen kann pro Monat drei Mehrfahrtenkarten (jeweils fünf Fahrscheine) erwerben, die im Stadtgebiet Ludwigshafen und Mannheim gültig sind. Beim Sozialticket zahlen Erwachsene je Fahrt einen Euro, Kinder 70 Cent. Die Sozialtickets sind nur bei der Mobilitätszentrale der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) am Berliner Platz erhältlich. Beim Kauf muss ein gültiges Ausweisdokument und der Leistungsbescheid des Jobcenters oder Sozialamts vorgelegt werden. Das Sozialticket wird von der Stadt bezuschusst. Falls das Budget aufgebraucht ist, werden für den Rest des Jahres keine Sozialtickets mehr ausgegeben, so die Verwaltung.