Ab Donnerstag, 2. Mai, ist das Sozialticket in Ludwigshafen wieder erhältlich. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Wer Bürgergeld oder Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch oder dem Asylbewerberleistungsgesetz bezieht, kann demnach monatlich drei vergünstigte Mehrfahrtenkarten (15 Einzelfahrscheine) für das Stadtgebiet Ludwigshafen/Mannheim in der Mobilitätszentrale der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) am Berliner Platz erhalten. Im Erwachsenentarif kostet der bezuschusste Einzelfahrschein einen Euro (statt 2,88 Euro). Im Kindertarif kostet die Einzelfahrt 70 Cent (statt 2,02 Euro). Wer ein Sozialticket erwerben möchte, muss ein gültiges Ausweisdokument und einen Leistungsnachweis beziehungsweise Bescheid über Leistungen zum Lebensunterhalt vom Jobcenter oder Sozialamt vorlegen. Wegen der fehlenden Haushaltsgenehmigung musste die Stadt zum 1. Januar 2024 den Verkauf der Sozialtickets einstellen. In der Zeit vom 2. Mai bis zum 31. Dezember können nun wieder die Sozialtickets verkauft werden. Dafür stellt die Stadt ein Budget von 146.000 Euro bereit.