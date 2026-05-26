Das Sozialticket ist in Ludwigshafen wieder ab Montag, 1. Juni, erhältlich, informiert die Stadtverwaltung. Wer Bürgergeld oder Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII), oder dem Asylbewerberleistungsgesetz bezieht, kann monatlich drei vergünstigte Mehrfahrtenkarten (15 Einzelfahrscheine) für das Stadtgebiet Ludwigshafen/ Mannheim in der Mobilitätszentrale der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) am Berliner Platz erhalten. Im Erwachsenentarif kostet der bezuschusste Einzelfahrschein einen Euro (statt 3,16 Euro). Im Kindertarif kostet die Einzelfahrt 70 Cent (statt 2,22 Euro). Wer ein Sozialticket erwerben möchte, muss ein gültiges Ausweisdokument und einen Leistungsnachweis beziehungsweise Bescheid über Leistungen zum Lebensunterhalt vom Jobcenter oder Sozialamt vorlegen. Wegen der fehlenden Haushaltsgenehmigung musste die Stadt zum 1. Januar den Verkauf der Sozialtickets einstellen. In der Zeit vom 1. Juni bis zum 31. Dezember 2026 können nun wieder die Sozialtickets verkauft werden. Dafür stellt die Stadt Ludwigshafen ein Budget von 146.000 Euro bereit.